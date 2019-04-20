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Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

- Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek

20 Nisan 2019 Cumartesi 09:53
Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde geride kalan 28 haftada 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor ise 37 puan ile 9. sırada bulunuyor.


- Epureanu yok


Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor.

Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:53
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