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Aktüel Medipol Başakşehir'e THY'den anonslu destek
Aktüel

Medipol Başakşehir'e THY'den anonslu destek

PSG maçında için gittiği Fransa'dan İstanbul'a dönen Medipol Başakşehir Futbol Takımı'na THY uçağının kaptan pilotu tarafından anons jesti yapıldı - Kaptan Pilot Erkan Eyyupoğlu: - "Kanatlarını barışa, dostluğa ve kardeşliğe açan THY ailesi olarak sizin göğsünüzde yer almaktan, zorluklara birlikte göğüs germekten gurur duyuyoruz. Bu yolculukta beraberiz ve her zaman sizinleyiz."

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:24:38 -
Medipol Başakşehir'e THY'den anonslu destek

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain (PSG) maçı için gittiği Fransa'dan dönen Medipol Başakşehir Futbol Takımı'na Türk Hava Yolları (THY) uçağının kaptan pilotu anons yaparak, destek verdi.

PSG ile yapılan maçta Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu ırkçı söylemde bulunmuştu.

Bir gün sonrasına ertelenen maçın tamamlanmasının ardından bugün THY'ye ait "TK 3234" sefer sayılı uçağa binen Başakşehir kafilesine, uçuş ekibi bir jest yaptı.

Kaptan Pilot Erkan Eyyupoğlu, uçaktan anons yaparak, zorluklara birlikte göğüs gereceklerini söyledi.

Eyyupoğlu, "Ülkemizin değerli temsilcisi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün kıymetli futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileri. Kaptanınız konuşuyor! Belki bu maçı kaybettiniz. Ancak göstermiş olduğunuz duruşla, nice gönülleri kazandınız. Kanatlarını barışa, dostluğa ve kardeşliğe açan THY ailesi olarak sizin göğsünüzde yer almaktan, zorluklara birlikte göğüs germekten gurur duyuyoruz. Bu yolculukta beraberiz ve her zaman sizinleyiz. Yolunuz daima açık olsun." ifadelerini kullandı.

Anonsun bitmesinin ardından tüm kafile kaptan pilotu alkışladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de anonsla ilgili videoyu sosyal medyadan paylaşarak, "Dünyanın dört bir yanında, kültürleri ve insanları tek bir renkte buluşturuyoruz, mavide. Bir futbol maçında Başakşehir Futbol Kulübümüzün maruz kaldığı ayrımcılığa da yine gökyüzünde karşılık veriyoruz. Dostluğa, kardeşliğe ve barışa giden bu yolculukta hep beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.

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