Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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