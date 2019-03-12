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Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları

12 Mart 2019 Salı 14:43
Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:43
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