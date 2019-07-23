Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dinamik ısınmayla başlayan idmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın, geniş alanda yapılan pas oyunuyla sona erdiği aktarıldı. Alexandru Epureanu fizyoterapist eşliğinde çalıştığı idmana Joseph Attamah'ın katıldığı kaydedildi. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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