Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:17
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