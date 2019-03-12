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Medipol Başakşehir savunması Avrupa'da zirvede

- Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en az gol yeme ortalamasına sahip takım durumunda- 25 maçta kalesinde yalnızca 12 gol gören İstanbul ekibi, 0,48'lik gol yeme ortalaması ile dikkati çekti- Medipol Başakşehir'e en yakın ortalamaya sahip takım ise İngiltere Premier Lig'de ikinci sırada bulunan ve 30 maçta kalesinde 17 gole izin vererek 0,56'lık ortalamayı tutturan Liverpool

12 Mart 2019 Salı 12:22
Medipol Başakşehir savunması Avrupa'da zirvede


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de geride kalan 25 maçta kalesinde yalnızca 12 gol gören turuncu-lacivertli ekip, 0,48'lik gol yeme ortalamasını yakaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama ile zirvede yer aldı.


- Liverpool takipte


Medipol Başakşehir'e bu alanda en yakın takım İngiltere'de şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool.

Ligde ikinci sırada bulunan İngiliz ekibi, geride kalan 30 maçta kalesinde 17 gol gördü ve 0,56'lık gol yeme ortalamasına sahip oldu.

Lider Manchester City ise 30 maçta 21 gol kalesinde gördü ve 0,7'lik gol ortalamasını tutturdu.


- PSG 15 gol yedi


Fransa Ligi'nde ise Paris Saint-Germain de bu sıralamada 3. basamakta yer alıyor.

Başkent ekibi, ligde geride kalan 26 maçta 15 gole izin verdi ve 0,57'lik gol yeme ortalamasını tutturdu.


- Atletico Madrid ve Juventus eşitliği


Bu alanda sıralamada 3. sırayı ie İspanya Ligi'nden Atletico Madrid ve İtalya'dan Juventus alıyor.

İspanya Ligi'nde ikinci sırada bulunan Madrid temsilcisi ile İtalya'da zirvede yer alan Juventus 27'şer maçta kalelerinde 17'şer gol gördü.

İki takım da 0,63'lük gol ortalamasına sahip oldu.


- Almanya'da Leipzig zirvede


Gol yeme sayıları göz önüne alındığında Almanya'da da şampiyonluk yarışı veren takımlardan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un önünde Leipzig yer aldı. Leipzig 25 maçta 20 golle 0,8 gol yeme ortalamasına sahip.

Averajla lider durumda bulunan Bayern Münih 25 maçta 27, aynı puana sahip Borussia Dortmund ise 25 maçta 28 gol yedi.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en az gol yiyen takımlar şöyle sıralandı:

Lig adı Takım adı Maç sayısı Yediği gol Ortalama
Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir 20 10 0,48
İngiltere Ligi Liverpool 30 17 0,56
Fransa Ligi Paris Saint-Germain 26 15 0,57
İspanya Ligi Atletico Madrid 27 17 0,63
İtalya Ligi Juventus 27 17 0,63
Almanya Ligi Leipzig 25 20 0,8

Avrupa'nın diğer önemli liglerinden olan Portekiz Ligi'nde Porto 25 maçta 15 gol ile 0,6, Hollanda Ligi'nde de PSV Eindhoven 25 maçta 16 gol ile 0,64'lük ortalamalara sahip oldu.



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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:22
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

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