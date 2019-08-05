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Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği 3. ön eleme turunda ilk maçlar, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maç fikstürü ve maç saatleri.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:43
Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği 3. ön eleme turunda ilk maçlar, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maç fikstürü ve maç saatleri.

Medipol Başakşehir kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek. Karşılaşma Bein Sports ekranlarında naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligimaçları saat kaçta hangi kanalda

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:43
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