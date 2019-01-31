Medipol Başakşehir, Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı31 Ocak 2019 Perşembe 20:47
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hannover 96'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mete Kaan Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Genç futbolcunun, bu sezonun ikinci yarısında ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyeceği kaydedildi.
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