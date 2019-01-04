Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü04 Ocak 2019 Cuma 14:37
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı bildirildi.
Medipol Başakşehir, kamp çalışmaları için yarın Antalya'ya gidecek.
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