  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-30 15:02:25 -
Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına 1 Haziran Pazartesi günü devam edecek.

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.15'te başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı