Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi. Teknik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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