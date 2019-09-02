Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı - Turuncu-lacivertli kulüp, Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladığını duyurdu



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart'tan Hamburg'a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde üst yönetici Mustafa Eröğüt yer aldı." ifadeleri kullanıldı. Medipol Başakşehir, Ümit Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapan 21 yaşındaki oyuncu için sosyal medyadan video da yayınladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.