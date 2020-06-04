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Spor

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:37:01 -
Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla süren idman, şut çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

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