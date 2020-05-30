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Spor

Medipol Başakşehir, 11’e 11 maç yaptı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 18:00:05 -
Medipol Başakşehir, 11’e 11 maç yaptı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcular 11’e 11 maç yaptı.


Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Futbolcular, 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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