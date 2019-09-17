MediaMarkt’tan yeni ödeme yöntemi
MediaMarkt, başlattığı 'mağazada ödeme' hizmeti ile tüketicilerin e-ticaret sitesinden sipariş ettikleri ürünleri mağazalardan teslim alırken ödeme yapabilmesine imkan sağlıyor.17 Eylül 2019 Salı 10:36
Elektronik perakende zinciri MediaMarkt, www.mediamarkt.com.tr üzerinden yapılacak online alışverişlere yeni bir ödeme yöntemi daha ekledi. Zincir, ‘mağazada ödeme’ hizmetini başlattı. Bu hizmet sayesinde tüketiciler, e-ticaret sitesinden sipariş ettikleri ürünleri mağazalardan teslim alırken ödeme yapabiliyor. ‘Mağazada ödeme’ yöntemi banka veya kredi kartı kullanmayan tüketicilerin de online alışveriş yapmasına imkân veriyor.
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