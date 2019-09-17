MediaMarkt’tan yeni ödeme yöntemi MediaMarkt, başlattığı 'mağazada ödeme' hizmeti ile tüketicilerin e-ticaret sitesinden sipariş ettikleri ürünleri mağazalardan teslim alırken ödeme yapabilmesine imkan sağlıyor.

Elektronik perakende zinciri MediaMarkt, www.mediamarkt.com.tr üzerinden yapılacak online alışverişlere yeni bir ödeme yöntemi daha ekledi. Zincir, ‘mağazada ödeme’ hizmetini başlattı. Bu hizmet sayesinde tüketiciler, e-ticaret sitesinden sipariş ettikleri ürünleri mağazalardan teslim alırken ödeme yapabiliyor. ‘Mağazada ödeme’ yöntemi banka veya kredi kartı kullanmayan tüketicilerin de online alışveriş yapmasına imkân veriyor.

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