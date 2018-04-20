Media Markt 63. mağazasını Maltepe'de açıyor!
MediaMarkt, Türkiye’deki 63. mağazasının açılışını bugün İstanbul Maltepe Piazza Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirecek.20 Nisan 2018 Cuma 12:32
En yeni teknolojileri avantajlı fiyatlarla tüketicilerine sunan şirket, yeni mağaza açılışına özel “Büyük Açılış Kampanyası” ile bir kez daha önemli fırsatları ziyaretçileriyle buluşturacak. Bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek açılışta, akıllı telefonlarda yüzde 30’a, diz üstü bilgisayarlarda yüzde 35’e, beyaz eşyada yüzde 25’e ve TV’lerde yüzde 25’e varan indirimler tüketicileri bekliyor. Bugün ve 21 Nisan’da geçerli olacak indirim kapsamında tüketiciler, diledikleri ürünü 48 aya varan vadeli ödeme seçenekleriyle satın alabilecek.
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