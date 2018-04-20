Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Media Markt 63. mağazasını Maltepe'de açıyor!

MediaMarkt, Türkiye’deki 63. mağazasının açılışını bugün İstanbul Maltepe Piazza Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirecek.

20 Nisan 2018 Cuma 12:32
Media Markt 63. mağazasını Maltepe'de açıyor!

En yeni teknolojileri avantajlı fiyatlarla tüketicilerine sunan şirket, yeni mağaza açılışına özel “Büyük Açılış Kampanyası” ile bir kez daha önemli fırsatları ziyaretçileriyle buluşturacak. Bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek açılışta, akıllı telefonlarda yüzde 30’a, diz üstü bilgisayarlarda yüzde 35’e, beyaz eşyada yüzde 25’e ve TV’lerde yüzde 25’e varan indirimler tüketicileri bekliyor. Bugün ve 21 Nisan’da geçerli olacak indirim kapsamında tüketiciler, diledikleri ürünü 48 aya varan vadeli ödeme seçenekleriyle satın alabilecek.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:32
  1. Media Markt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce'de terör propagandası yapan baba oğul göz altına alındı
    1. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
    2. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    3. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    4. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    5. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    6. TBMM'de erken seçim startı verildi
    7. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    8. Kazdağları'nda yangın
    9. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    10. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    11. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    12. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    13. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    14. Türkiye'den darbecileri salıveren..
    15. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
    16. Alkollü sürücünün şehit ettiği polisin..
    17. TTSO: Bankalar firmalara destek olmalı
    18. ATO başkanı seçildi
    19. MHP yeni sistemi teşkilatına kitapla..
    20. Olay sözler: 'Aziz Yıldırım'ın paralı..
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu