0553 313 94 23

Mecnun Otyakmaz: “VAR protokolü rayından çıktı”

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, VAR protokolünün rayından çıktığını söyledi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 18:36
Mecnun Otyakmaz: “VAR protokolü rayından çıktı”

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, VAR protokolünün rayından çıktığını söyledi.


DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başakşehir karşısında gelip yükselişe geçmek istediklerini belirterek, “Medipol Başakşehir maçı bizim için de çok önemli bir mücadele. Ligin alt sırasıyla her ne kadar 6 puanlık bir fark söz konusu olsa da, bizim bir an önce 3 puanı alıp, artık üst sıralara doğru tırmanmamız gerekiyor. Başakşehir’in iyi bir yönetimi ve iyi futbolcuları var. Şampiyonluğa oynuyorlar. Bizim takımımız da iyi bir takım. Son haftalarda biraz kötü gitmemize rağmen iç sahada tehlikeli bir takımız. Takımımız ilk yarıda İstanbul’daki maçta Başakşehir’i yenmeyi başarmıştı. İnşallah tarih yeniden tekerrür eder ve 3 puanı alarak önümüzdeki haftalarda üst sıralara tırmanırız" dedi.



“VAR protokolü rayından çıktı”


Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili düşüncelerini paylaşan Otyakmaz, "İlk yarı itibari ile VAR sistemi asılında iyi gidiyordu. Ancak biz yöneticilerin yapmış olduğu beyanatlar biraz işin şirazesinden kaymasına sebebiyet verdi ve VAR protokolü rayından çıktı. Şimdi hakemler birçok pozisyona gitmemeye başladı. Dolayısı ile bazı sorunlar yaşandı. Beşiktaş ile oynadığımız bizim maçta da sonu golle biten bir ofsaytın atlandığını hep birlikte gördük" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 18:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sungurlu’da öğrencilerin ikinci aşama test ve ölçümleri yapıldı
    1. Sungurlu’da öğrencilerin ikinci aşama..
    2. Samsun'da 8 ayrı hırsızlıktan..
    3. Karabük’te yağmur kazalara yol açtı:..
    4. Rusya’dan ABD’ye Venezuela çıkışı
    5. "Türkiye ile düzensiz göçle mücadelede..
    6. Sungurlu’da tohum ve fidan dağıtımı..
    7. "Seçimin yüksek katılımla olmasını..
    8. SPK haftalık bülteni
    9. "Şark Bülbülü" anısına Diyarbakır'da..
    10. Yapı Kredi'den 1 milyar 241 milyon..
    11. 36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı..
    12. Hafriyat kamyonunun çarptığı adam..
    13. Ege Üniversitesi taban puanları 2019..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna..
    15. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi..
    16. Yağmur suları sel oldu, yolu kapladı
    17. Erdoğan: "Bosna Hersek'teki ekonomik..
    18. Paralimpik okçulardan bronz madalya
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Akımı..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    21. Melih Gökçek'ten solculara bomba çağrı
    22. Erik çekirdeği yüzünden çocuğu..
    23. Ömer Günel, muhtarlarla buluştu
    24. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç..
    25. Dalaman’da trafik kazası; 1 ölü
    26. Kuşadası’nda hırsızlık şüphelisi 5..
    27. İlahiyatçı Yusuf Kavaklı o ayeti..
    28. Mecnun Otyakmaz: “VAR protokolü..
    29. Emniyet Genel Müdürlüğü ile AÜ..
    30. Bursaspor'da Erzurumspor maçı..
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Savcı Sayan yoğun bakımda!
    Savcı Sayan yoğun bakımda!
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”