Meclis'te vekil göçü başladı

AK Parti’den 181, CHP’den 65, İYİ Parti’den 25, MHP’den 5, HDP’ den 33 milletvekili bu dönem liste dışı kaldı. Bağımsızlar ve diğer partilerle birlikte toplam 319 milletvekili, 28’inci dönemde TBMM’de bulunmayacak. Odalarını boşaltmaya başlayan milletvekillerine TBMM yönetimi lojistik destek veriyor. İsteyen milletvekillerine eşyalarının taşınmasında eleman desteği de veriliyor. TBMM yönetimi bir yandan da boşaltılan odaları yeni seçilecek milletvekilleri için hazırlıyor. Boş odalarda ihtiyaç duyulan tadilat ve temizlik işlemleri yapılıyor.

“MECBUR ALIŞACAĞIZ”

Özellikle AK Parti’de uzun yıllardır parlamentoda görev yapan ve üç dönem kuralı sebebiyle liste dışı kalanlar için zorlu bir ‘alışma süreci’ de başlıyor. Odalarını boşaltan AK Partili üç dönemlik milletvekillerinden bazıları “Sudan çıkmış balığa döndük. Odayı boşaltmaya başlayınca, işin ciddiyetinin farkına vardık. Alışmak zor ama mecburen alışacağız. Birkaç ay geçince yeni duruma da alışırız” dedi.

Üç dönemlik bir diğer milletvekili ise “Alışkanlıklar kolay kolay değişmiyor. Geçen gün sabah evden çıktım. Niyetim aslında turlamaktı. Ama bir baktım Meclis’e gelmişim, araba da alışmış demek ki, Meclis’e gidiyor doğrudan” diyerek espri ile karışık bulunduğu durumun zorluğunu anlattı.



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Vekillik hayatları sona erenlerden bazıları, 14 Mayıs’tan sonra oluşacak tabloya göre planlamalarını yapacak. Bazıları yeni dönemde bakanlık veya bakan yardımcılığı gibi görevlere tayin edilecekleri umuduyla yeni hükûmeti bekleyecek. Yeni kabine ve bürokrasi yapılanmasına görev almayacaklar ise siyasetten önceki işlerine dönmeyi planlıyor. Avukatlık, arabuluculuk yapmayı planlayan milletvekillerinin yanı sıra, akademik hayatına veya ticarete dönmeyi düşünen çok sayıda milletvekili de bulunuyor.

PRİMLERİ TBMM’DEN

Öte yandan liste dışı kalan milletvekillerinden bazıları EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkı elde etti. Ancak henüz emeklilik hakkı bulunmayan milletvekillerinin sigorta primleri ise dört sene boyunca TBMM tarafından ödenmeye devam edecek.