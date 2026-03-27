Meclis'te ekonomi maratonu: 6 madde kabul edildi, kripto düzenlemesi çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu, ekonomide yeni dönemi şekillendirecek olan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" için mesai yaptı. Yapılan görüşmeler neticesinde teklifin ilk etapta 6 maddesi kabul edilirken, yasalaşan maddelerle vergi mevzuatında ve enerji piyasasında köklü değişikliklere gidildi.

ŞANS OYUNLARI REKLAMLARINA VERGİ SETİ

Kabul edilen ilk maddelerden biri Gelir Vergisi Kanunu'nda önemli bir kısıtlama getiriyor. Buna göre, her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderleri, artık gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde "gider" olarak kabul edilmeyecek. Bu düzenleme ile bahis sektörünün reklam faaliyetlerindeki vergi avantajı ortadan kaldırılmış oldu.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE MUAFİYET DARBESİ

Yükseköğretim Kanunu ve KDV Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle, vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının mali yapısı yeniden şekillendirildi. Kabul edilen maddelere göre:

Vakıf üniversitesi hastaneleri artık kurumlar vergisi muafiyeti kapsamı dışında tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

AK Parti'nin verdiği önergeyle, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kurduğu yükseköğretim kurumlarına bağlı hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarına sağlanan KDV istisnası tamamen kaldırıldı.

Öte yandan, Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamu yararı bulunan hallerde taşınmazların devri KDV istisnası kapsamına alınarak kamu kurumlarına kolaylık sağlandı.

SERBEST BÖLGELER VE İŞSİZLİK SİGORTASI PAYI

Serbest Bölgeler Kanunu'ndaki değişiklikle üretim yapan mükelleflere müjde geldi. Bölgelerde imal edilen ürünlerin yurt içine veya dışına satışından elde edilen kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacak. İşsizlik Sigortası Kanunu'nda ise Cumhurbaşkanı'na yeni bir yetki verildi; yüzde 1'lik devlet payını yarısına kadar artırma veya indirme yetkisi artık Cumhurbaşkanlığı'nda olacak.

BOTAŞ’IN MİLYARLIK BORÇLARINA MAHSUP FORMÜLÜ

Teklifin en dikkat çeken bölümlerinden biri BOTAŞ'a ilişkin geçici madde oldu. Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na eklenen bu madde ile BOTAŞ'ın Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan vadesi geçmiş her türlü vergi, fon, pay ve idari para cezası borçları mercek altına alındı. Düzenlemeye göre:

BOTAŞ'ın bu borçları, Hazine'den olan görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilecek ve Ticaret Bakanlığınca terkin (silme) edilecek.

Bu işlemler merkezi yönetim bütçesinin gelir-gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin doğrudan aylık olarak mahsup edilecek.

31 Aralık 2026 sonuna kadar oluşacak borçlar için de bu sistem geçerli olacak ve terkin edilen vergi asıllarına feri alacak (faiz/gecikme zammı) hesaplanmayacak.

Görevlendirme bedeli hesaplamalarında BOTAŞ'ın kendi muhasebe kayıtları esas alınacak ancak inceleme sonucunda terkin edilen tutarın görevlendirme bedelinden fazla olduğu tespit edilirse, BOTAŞ bu tutarı faizsiz olarak genel bütçeye geri ödeyecek.

KRİPTO VARLIK DÜZENLEMESİNDE GERİ ADIM

Görüşmelerin en sürpriz gelişmesi kripto varlıklarla ilgili oldu. Kanun teklifinde yer alan ve kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler, verilen bir önergeyle tamamen metinden çıkarıldı. 10. maddenin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerini almaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 31 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.