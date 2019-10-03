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Meclis’te Araştırma Komisyonu kurulsun

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan acılı annelerin gözü TBMM’de. Aileler, seslerinin parlamentoda da duyurulmasını ve çocukları için bir araştırma komisyonu kurulmasını bekliyor.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:14
Meclis’te Araştırma Komisyonu kurulsun

 Hasan Türkmen  Ankara 

Akit’e konuşan STK temsilcileri, acılı annelerin sesinin TBMM’de de duyulmasını isterken, siyasetçiler de Diyarbakır anneleri için kurulacak komisyona destek vereceklerini söylediler.

Şeref duyarız

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Diyarbakır anneleri için kurulacak bir komisyonuna destek vereceklerini belirterek şunları dile getirdi: “Anneler için TBMM’de yapılacak bir çalışmada annelerimizin yanında durmaktan şeref duyarız. Onların dertleri, bizim dertlerimizdir. Bir annenin gözyaşı noktasında bakıldığı zaman TBMM  olarak bizler her zaman duyarlı olmaya hazırız. Bu konuda hükümetimiz, STK’lar, geniş çapta bir yelpazede bakıldığı zaman da ciddi anlamda anneler destek görüyor. Birlik-beraberlik içerisinde bu terör belasından kurtulacağız.

Destekliyoruz

HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş, da şunları ifade etti: “Eğer Meclis’te bu konuyla alakalı bir komisyon kurulacaksa, ortaya koyacağı reçete çok önemli. Çözümü ne olacak? Bu konuya bölgedeki insanlar daha çok katkı sunuyor. Sunmaya da devam edecek. Siyasetçiler kurulacak bu komisyonla belki ellerindeki argümanlarla katkı sunabilirler. Geçmişte de aynı çaba sarf edildi. Ondan ders çıkarmak lazım. Kurulacak bir komisyonun yanındayız.

Vatandaş da istiyor

Diyarbakır İnanç ve Özgürlük Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir ise şunları söyledi: “Sadece anneler değil, vatandaşlar da komisyonun kurulmasını istiyor. Vatandaşlar, siyasetçiler, bazı sanatçılar Diyarbakır annelerine destek veriyor. Artık somut olması lazım. Olayın iç yüzü ne ise araştırılsın. Bu konunun TBMM’de gündeme gelmesini istiyoruz. Diyarbakır annelerinin sesine ses olunmasını, HDP’nin sıkıştırılmasını istiyoruz. Komisyonun annelerin acısını bir nebze de olsa dindirir. Birçok kesimden destek geliyor ancak siyasetçilerin desteği her şeyden önemli.

‘Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım’

Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ, “Oğlum için buradayım. Beklemeye devam edeceğim. Yıllardır sabrettim. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Buradan 81 ile sesleniyorum: Ne olursunuz evlatlarınız kayıpsa gelin buraya. Birbirimize destek verelim. Çocuklarımızı onların ellerinden alalım, bu zulüm bitsin artık yeter. Yıllardır bu zulmü yaşıyorum. Bin yıl da sürse ben buradan ayrılmayacağım. İnadım inat” dedi.

Kış gelse çadır kurarız

Annelerden Fatma Akkuş da, “Ömür boyu da sürse oturma eylemine devam edeceğim” derken; anne Sevda Demir ise “Bir kişi otursa, ikinci anne benim. Daha ne kadar sürecek bu acı? Eyleme devam edeceğim. Kış gelse çadır kuracağım” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:14
  1. Ankara
  2. Akit
  3. STK temsilcileri
  4. acılı anneler
  5. TBMM
  6. Diyarbakır anneleri
  7. AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek
  8. STK
  9. HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş
  10. Diyarbakır İnanç ve Özgürlük Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir
  11. HDP
  12. Mevlüde Üçdağ
  13. Fatma Akkuş

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