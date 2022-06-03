Meclis üyesinden çarpıcı soru: Mansur Yavaş Gezi olayları gibi olaylar için cephanelik mi hazırlıyor?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bala Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Karaca Millet Haber TV’de Milletin Gündemi programının konuğu oldu. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim öncesinde verdiği vaatleri yerine getirmediğinin altını çizen Karaca, yeşil alan konusunda da çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Karaca, "Taş peyzajına geçen Yavaş, Gezi olaylarında olduğu gibi kamu binalarına zarar vermek amacıyla mı orta refüjlere taş döşetiyor?" diye sordu.