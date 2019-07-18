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Meclis Başkanı Yıldız Tercan’daki çalışmaları yerinde inceledi

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, İl Genel Meclis Üyesi Adnan Yılmaz, Tercan İl Genel Meclis Üyeleri Bünyami Yıldırım ve Mustafa Şahin ile birlikte Tercan ilçesine bağlı Başbudak, Oğulveren, Gökpınar ve Çalkışla Bahçecik Mezrası’nda Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
Meclis Başkanı Yıldız Tercan’daki çalışmaları yerinde inceledi

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, İl Genel Meclis Üyesi Adnan Yılmaz, Tercan İl Genel Meclis Üyeleri Bünyami Yıldırım ve Mustafa Şahin ile birlikte Tercan ilçesine bağlı Başbudak, Oğulveren, Gökpınar ve Çalkışla Bahçecik Mezrası’nda Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Meclis Başkanı Yıldız ve beraberindekiler, Başbudak Köyü yol ağında yapımına başlanılan sıcak asfalt çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.


Yıldız ve beraberindekiler Tercan ziyaretinde ilk olarak Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca ve Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’ı makamlarında ziyaret ederek, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ardından ilk olarak ilçeye bağlı Başbudak Köyü’ne geçen heyet buradakı sıcak asfalt çalışmasını yakından incelediler. 15 Kilometre yol ağına sahip Başbudak Köyü’nde köylülerle sohbet eden Yıldız ve beraberindekiler özel idare asfalt ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, İl Genel Meclis Üyesi Adnan Yılmaz, Tercan İl Genel Meclis Üyeleri Bünyami Yıldırım ve Mustafa Şahin daha sonra Oğulveren, Gökpınar ve Çalkışla Bahçecik Mezrası’nda köy muhtarları ile bir araya geldiler.


Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan’ın ilçe ve köylerde son yıllarda yürütülen çalışmalar ile bölgede örnek bir şehir haline geldiğinin altını çizerek; “Siyasilerimizin ve bürokratlarımızın desteği ile tüm köylerimizde altyapı, içmesuyu, ve kanalizasyon gibi acil ihtiyaçları tespit ederek, meclis üyelerimizin de birlik ve beraberliği ile önemli işleme imza attık. Köylerimizin içme suyu sıkıntılarını giderdikten sonra, köy içi düzenleme ve kilit parke ile döşedikten sonra, Türkiye’nin en modern sıcak asfalt tesisini kurarak, başta gurup köy yollarımız olmak üzere köy yollarımızı modern yol ağına kavuşturduk. Bu yıl Kemah ilçemizde başladığımız sıcak asfalt çalışmalarımız Üzümlü ve Tercan’da devam ediyor. Gece gündüz demeden çalışan ve şehrimizin dört bir yanını şantiye haline getiren başta özel idare yöneticilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere, milletvekillerimize, memleketimizin evladı ve eski Başbakanımız Binali Yıldırım’ın yanı sıra emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, Erzincan’a hizmet konusunda birleşen tüm meclis üyelerimizi de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
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