Meclis Başkanı Şentop, "TBMM ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"ni açtı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü münasebetiyle "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"nin açılışını yaptı.

Şentop, TBMM Ana Binası'nda bulunan Şeref Holün'deki serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl Meclis'in açılışının ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olduğunu anımsattı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün TBMM'nin istiklal mücadelesini kazandığının tescili anlamına geldiğine dikkati çeken Şentop, İstiklal Marşı'nın milletin ortak değeri ve Anayasa'nın temel paradigması olduğunu söyledi.

Şentop, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilen bir önergeyle 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edildiğini anımsattı.

- "Salgın nedeniyle planladığımız bir kısım etkinlikleri yapamadık"

Meclis'in bir asırlık tarihi serüvenini anlamak ve anlatmak için bu yıl içinde birçok etkinlik planladıklarını belirten Şentop, ancak salgın nedeniyle bunlardan bir kısmını gerçekleştiremediklerini dile getirdi.

Meclis'in açılışının 100. yılı kapsamında yapılan etkinlikleri anlatan Şentop şöyle konuştu:

"Tedbirler alarak gerçekleştirdiğimiz etkinlerin her birinde Gazi Meclisimizin asırlık tarihine şahitlik ettik, kıymetini bir kez daha idrak ettik. Yaz döneminde, tiyatro sanatçılarımızın da katkılarıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Meclis Başkanı sıfatıyla katıldığı ilk Ankara dışı toplantı olan Pozantı Kongresi'ni bir asır önceki heyecanla andık ve bu kongrenin İstiklal Savaşımız bakımından stratejik önemini tekrar hatırlama imkanı bulduk. Bilim adamlarımız, tarihçilerimiz, sanatçılarımız ve 7'den 70'e halkımızın iştirakiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, evlerimizden 83 milyon hep birlikte, aynı anda, İstiklal Marşı'mızı okuyarak yekvücut yaşadık. Yurt dışından bilim insanlarının da katılımlarıyla 'Milli Egemenlik ve Temsil' konulu uluslararası bir sempozyumu TBMM çatısı altında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiyle birlikte gerçekleştirdik."

Şentop, 100. yıla özel "Gazi Meclis 100 Yaşında", "TBMM Birinci Dönem Milletvekilleri" ve "Dolmabahçe’den Etnoğrafya’ya" isimli kitap çalışmalarını yayınladıklarını, başka çalışmaları da yayınlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Gelecek nesillere rehber olması bakımından birçok eser, çalışma ve faaliyetleri milletin hizmetine sunduklarını anlatan Şentop, "Bugün ise Mustafa Kemal Paşa'nın, TBMM'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü olan 27 Aralık münasebetiyle sanatın insan ruhundaki ve dimağındaki sarsıcı etkisini yaşatarak taçlandırmak istedik. Milli Mücadele'yi ve bu mücadelenin kahramanlarını resmeden seçki tablolardan teşekkül eden bu sergiyi hazırladık." ifadesini kullandı.

Sergide, TBMM koleksiyonuna ait 14 eser, Anıtkabir Müzesi koleksiyonuna ait ise 18 eser bulunduğunu aktaran Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazen tek bir tablo binlerce kelimenin izahta kifayetsiz kaldığını anlatmaya kafidir. TBMM çatısı altında açılan bu sergiyi gezerken Milli Mücadele'nin neredeyse her safhasına şahitlik edebilecek o günkü duyguyu, heyecanı ve coşkuyu hissedebileceksiniz diye ümid ediyorum. Şahsen bu sergideki tablolardan çok etkilendiğimi ifade etmek istiyorum. TBMM'nin ilk Meclis olarak açıldığı günü resmeden tablonun önünde sanki o günü ve heyecanı yaşamak mümkün.

Sakarya Meydan Muharebesi'ni, Büyük Taarruz'u resmeden tabloların karşısında aziz milletimizin 'ya istiklal ya ölüm' diyen sarsılmaz çelikten iradesini, ruhumuzun derinliklerinde hissetmek mümkün. Kurtuluş Savaşı'na cephede, cephe gerisinde katılan kadınlarımızın cefakar hallerini görünce, bu aziz milleti kimsenin esir edemeyeceğine inancımız bir kat daha artıyor. Her bir tablo bir asırlık tarihi serüvenin çok önemli bir anını anlatıyor, bizi yakalıyor, o günlere, o duyguya, o ana götürüyor. Bu tablolar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda 'kana kan, dişe diş' yaşadığımız ölüm kalım mücadelesinin sanatkarlarımız eliyle dile gelmiş halidir."

- "Anıtkabir, İstikal Savaşı'nın en büyük ve önemli müzesi"

Anıtkabir'in, aynı zamanda İstikal Savaşı'nın en büyük ve önemli müzesi olduğuna işaret eden Şentop, her yıl milyonlarca kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiğini anımsattı.

Şentop, "Devletimizin yeniden kuruluşuna ve milli uyanışımıza tanıklık etme imkanı sunan müzede İstiklal Savaşı süreci ve sonrası, ressamlarımızın gözünden tablolara yansıtılmıştır. Bu serginin, yaşanmış destansı kahramanlıkları, her şart altında aziz milletimizin var olma, ayakta kalma iradesini, onun mücadele ruhunu, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm topluma aktarmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Eğer bugün vatanımızın her karışında ay yıldızlı al bayrağımız şan ve şerefle dalgalanıyorsa işte bu tablolardaki feragat ve fedakarlık sahneleri sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ressam İbrahim Çallı arasında geçen bir olayı anlatan Şentop, şunları söyledi:

"İbrahim Çallı, vatan ve millet kavramlarını özümseyen ve bunu görsel bir dille en iyi şekilde anlatan en ünlü ressamlarımızdan birisidir. Kendisinin 1923'te yaptığı 'Zeybekler' adlı bir tablosu vardır. Gazi, sanatçının açmış olduğu sergiyi gezerken gördüğü 'Zeybekler' isimli tablosunu dikkatle değerlendirir. Kurtuluş Savaşı yıllarında yiyecek bulabilmenin çok zor olduğunu oysa tablodaki atın besili göründüğünü söyler. Savaşa katılan herkesin bunu çok iyi bildiğini, askerler dahil hayvanların da bir deri bir kemik kaldığını ifade eder. 'Atları ve savaşçılarımızı kuvvetli göstererek, Sakarya'nın değerini küçültmüş oluruz' der. Çallı, bu eleştiriyi haklı bularak tabloyu tekrar ele alır ve bazı düzeltmelerde bulunur. Sanatın ve sanatçının gelecek nesilleri etkileyecek eserlerinde ne denli hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten bir önek olması bakımından bu olay önemlidir."

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ise sanat ve sanatsal etkinliklerin bir toplumun geleceğinin inşasında ve geçmişin gelecek kuşaklara aktarılmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tekin, TBMM ve Anıtkabir bünyesinde yapılan bu etkinliğin TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümüne yakışır bir etkinlik olduğunu söyledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin de katkı sunduğu sergide, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet sergiyi gezdi. Serginin açılışına milletvekilleri ve meclis personeli de katıldı.











