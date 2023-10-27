Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye’nin yeni bir anayasa yapma mecburiyeti vardır. 12 Eylül’ün Türkiye’ye bıraktığı en kötü miras, 82 Anayasa’sıdır. İşin sahibi olarak TBMM’nin anayasa yapma işine sahip çıkması gerekmektedir.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanlığı’na 28. Yasama Döneminde; Bin 700 kanun teklifi sunulmuştur. Genel Kurul gündemine giren 26 kanun teklifinden 9’u kanunlaşmıştır. Halihazırda 17 kanun teklifi Genel Kurul gündemindedir. Bin 691 kanun teklifi ilgili komisyonlardadır.