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Gündem Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' mesajı
Gündem

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' mesajı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 10:46:00 -
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye’nin yeni bir anayasa yapma mecburiyeti vardır. 12 Eylül’ün Türkiye’ye bıraktığı en kötü miras, 82 Anayasa’sıdır. İşin sahibi olarak TBMM’nin anayasa yapma işine sahip çıkması gerekmektedir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanlığı’na 28. Yasama Döneminde; Bin 700 kanun teklifi sunulmuştur. Genel Kurul gündemine giren 26 kanun teklifinden 9’u kanunlaşmıştır. Halihazırda 17 kanun teklifi Genel Kurul gündemindedir.  Bin 691 kanun teklifi ilgili komisyonlardadır.

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Yorumlar

mustafa

yeni anayasa bir türlü fiiliyatta yok kırk yıl konuşsan kendiliğinden olmuyor biran önce anayasa mahkemesi türk tabibler birligi gibi gereksiz takozlar ülkenin önünden kaldırılmalı

kani

nesini degistireceksiniz uymadiktan sonra bakiniz can atalay karari
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