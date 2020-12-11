MEB'den "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ne 161 milyon liralık destek

ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ne 161 milyon liralık yatırım yapıldı.

Bakanlık, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında somut adımlar atmaya devam ediyor.

Projenin 2020 yılı performans değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür, Bakan danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

- 520 kütüphane yapıldı, 480 kütüphane yapılacak

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ni hayata geçirdiklerini anımsattı.

Projenin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir çalışma olduğunun altını çizen Özer, şu bilgileri verdi:

"Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz. Projenin süresini de bir yıl olarak belirledik. Öncelikli olarak projede okullarımızın alt yapılarını iyileştirmeyi ve imkanlarını zenginleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda okullarımızın tamamına kütüphane kuracağız. Proje kapsamında ilk adımı çok kısa bir sürede attık. Sağladığımız 26 milyon liralık yatırımla, her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 520 yeni kütüphaneyi kurduk. 2021 yılında da 480 yeni kütüphane kurmak için hazırlıklarımız devam ediyor."

Proje kapsamında seçilen okulların eğitim ortamlarını zenginleştireceklerini vurgulayan Özer, bu çerçevede okullardaki laboratuvar ve atölyeleri güçlendirdiklerini ve yenilerini yaptıklarını söyledi.

Özer, takvim kapsamında öncelikli olarak belirlenen okullara yaklaşık 85 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirerek, "2021 yılında da 115 milyon liralık ilave yatırım yapacağız." diye konuştu.

- "Gelecek yıl okulların güçlendirilmesi için 250 milyon liralık ödenek tahsis edilecek"

Proje kapsamında okulların fiziki bakım ve onarımlarına da öncelik verdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, okullarımızın bakım ve onarımlarını tamamlayacağız. Özellikle güçlendirme kapsamında olan okullarımıza öncelik verdik. Bu kapsamda 50 milyon liralık yatırım yaptık. 2021 yılında bu okullarımızdan güçlendirme kapsamında olanlara 250 milyon liralık ödenek tahsis edilecek. Şu ana kadar okulların bakım ve onarımı için 50 milyon liralık, laboratuvar ve atölyeler için 85 milyon ve kütüphaneler için sağlanan 26 milyon liralık yatırımlarla birlikte bugüne kadar 161 milyon liralık yatırım yaptık. 115 milyon liralık ilave yatırımla birlikte gelecek yıl da 365 milyon liralık yatırım yapılması planlanıyor. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yapılan iyileştirmelerin tüm okullarımızı kapsaması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."