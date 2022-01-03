Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler güncel alım ilanı olup olmadığını araştırıyor. Son olarak MEB personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, MEB personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

MEB personel alımları ne zaman 2022? MEB personel alım şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. MEB'ten yapılan açıklamada "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonlarına 13.11.2021 tarihinde yapılan yerleştirmeler sonrası boş kalan pozisyonlara; 2022 yılı Şubat ayı içerisinde ‘Millî Eğitim Bakanlığına Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuru’da belirten usulle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden yeni bir başvuru alınacaktır" ifadeleri yer aldı.

İş başvurusunda bulunmak isteyenler ise başvuru tarihi ve şartları araştırıyor. Alımların şubat ayında gerçekleştirileceği belirtildi. Bu sebeple tarihler netleştiğinde ilan yayımlanacak ve başvuru şartları belli olacaktır.