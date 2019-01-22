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MEB harekete geçti! Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı.

22 Ocak 2019 Salı 15:47
MEB harekete geçti! Soruşturma başlatıldı

MEB, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:47
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