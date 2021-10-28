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Ekonomi MEB Fizyoterapist alımı başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

MEB Fizyoterapist alımı başvuru şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımları merak ediliyor. MEB bünyesinde görev almak isteyenler MEB personel alım tarihlerini sorgulamaya başladı. MEB alımına bakıldığında fizyoterapist alımı yapılacak. Fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan ile olacak. Peki MEB Fizyoterapist alımı başvuru şartları nelerdir? Fizyoterapist alım başvurusu nereden yapılacak? MEB fizyoterapist alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte fizyoterapist alımı başvuru şartları ile başvuru tarihleri.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 10:10:00 - 2021-10-28 10:11:39
MEB Fizyoterapist alımı başvuru şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) fizyoterapist alımı ve diğer personel alımlarıyla ilgili yazılı duyuru paylaştı. Yapılan açıklamada "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260,sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Fizyoterapist alımı başvuru şartları 

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.Hizmet yılı;

a) 5 yıldan az olanlar,

b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar

c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar

d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar

e) 20 yıldan fazla olanlar

MEB Fizyoterapist alımı nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 260 fizyoterapist alımı yapılacağını duyurmuştu. Adayların, başvurularını “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlamaları gerekiyor.

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