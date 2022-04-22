MEB Başkanı Özer’e anlamlı ziyaret!

YENİ AKİT ANKARA

MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleşen kabulde çocukları Bakanlıkta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İki aydır yoğun şekilde çalışıyorsunuz. Çok daha yakın temas sağlayarak böyle güzel bir koro oluşturdunuz. Bu koronun daimi olmasını dilerim. Farklı illerde giderek büyüyen bir projenin ilk nüvesi olmasını diliyorum. Umarım, yarın çok güzel bir program gerçekleştirirsiniz. Güzel olan, sizlerin bir araya gelmesi. Bunun hakikaten birbirini tanıma, kültürlerin bir araya gelmesi, barışın, kardeşliğin tüm dünyada daim olması için önemli bir inisiyatif olduğunu düşünüyorum. Mütevazı şeyler, çok küçük gibi görünse de insanların hayatını değiştirebilecek, kalıcı projelerdir." diye konuştu.

Çocukları çalıştıran Aylin Şengün Taşçı'ya, korodaki öğrencilerin okullarında görevli yönetici ve öğretmenlere, çocuklara ve emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Özer, dün de İstanbul'da bir etkinliğe katılarak barış mesajları verdiklerini anımsattı. Özer, "Çocuk demek; emek demek, kardeşlik demek, esenlik demek, gelecek demek, barış demek. Sizin bu etkinliğinizin de bu bağlamda çok anlamı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız bir arada geleceğe barışla, umutla ilgili mesaj gönderiyorlar." diyerek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Konuşmaların ardından çocuklar mini bir müzik dinletisi gerçekleşirdi. Dinletiyi çok beğendini belirten Özer, çocukları tebrik etti. Bakan Özer, katılımcılara günün anısına hediye takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.