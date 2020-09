MDOB, "Jazz Konseri" ile sanatseverlerle buluştu

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Jazz Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Mezitli Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'nda sosyal mesafe ve maske kuralına uygun yapılan konserde, vokalde Cansu Nihal Akarsu, saksafonda ise Serkan Altınok yer aldı.

Orkestra şefliğini Nezih Seçkin'in, aranjelerini ise Devrim Yeşilpınar'ın yaptığı konserde, Dizzy Gillespie'nin "A Night in Tunisia", Bruno Martino'nun "Estate", Michel Legrand'ın "The Way He Makes Me Feel" ile "The Wind Mils Of Your Smile", George Gershwin'in "Summertime", Antonio Carlos Jobim'in "One Note Samba" ile "Dindi", Cole Porter'ın "Night and Day" ve Bobby Troup'un "Route 66" eserleri seslendirildi.

MDOB orkestrasının eşlik ettiği konser yaklaşık bir saat sürdü.