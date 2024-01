McDonald's açıkladı! Satın alma konusu için CEO'su Boykot satışlara zarar verdi diyerek dünyaya, İsrail'e çağrı yaptı!

McDonald's CEO'su, fast food zincirinin Orta Doğu bölgesindeki satışların, şirketin Gazze savaşında İsrail'e verdiği destekten dolayı gerçekleştirilen boykotlardan zarar gördüğünü söyledi.

İcra kurulu başkanı Chris Kempczinski, "yanlış bilginin"(!) işletme için "operasyonlara zarar veren" boykot kampanyalarını körüklediğini söyledi. Göz göre yalan beyanda bulunan CEO, şirketin Gazze savaşında işgalci askerlere yemek gönderdiğinin üstünü örtmeye çalıştı.

Filistin destekçileri, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne yönelik şimdiye kadar 22 binden fazla kişinin katliamına yol açan hava ve kara saldırısının ardından, İsrail'deki şubesinin binlerce İsrail askerine bedava yemek dağıttığının ortaya çıkmasının ardından McDonald's'ı boykot etti.

Perşembe günü LinkedIn'de paylaşılan bir gönderide Kempczinski, boykot nedeniyle düşen satışları tekrar artırmak için tuzaklarla dolu bir açıklama yaptı.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu cesaret kırıcı ve temelsiz. Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz her ülkede, McDonald's, hizmet vermek için yorulmadan çalışan yerel işletme sahipleri tarafından gururla temsil edilmektedir. Kalplerimiz Ortadoğu'daki savaştan etkilenen topluluklar ve ailelerle birliktedir. Şiddetin her türlüsünden nefret ediyor, nefret söylemine kararlılıkla karşı çıkıyoruz ve kapılarımızı herkese her zaman gururla açacağız."