Mbaye Diagne boş geçmiyor
Kasımpaşa forması giyen Diagne, Akhisarspor karşısında attığı iki golle ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti. Golcü futbolcu Süper Lig'de forma giydiği 26 ...20 Ekim 2018 Cumartesi 17:36
Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Akhisarspor'u 5-0 yendi. Bu sonuçla Kasımpaşa, ligde 2'si üst üste olmak üzere 6. galibiyetini aldı.
İstanbul ekibinde attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan 26 yaşındaki Senegalli golcü Mbaye Diagne, iki sezondur forma giydiği ligde çarpıcı bir istatistik yakaladı.
(Yeni Şafak)
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