Mbaye Diagne boş geçmiyor

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Akhisarspor'u 5-0 yendi. Bu sonuçla Kasımpaşa, ligde 2'si üst üste olmak üzere 6. galibiyetini aldı.

İstanbul ekibinde attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan 26 yaşındaki Senegalli golcü Mbaye Diagne, iki sezondur forma giydiği ligde çarpıcı bir istatistik yakaladı.