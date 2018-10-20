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Mbaye Diagne boş geçmiyor

Kasımpaşa forması giyen Diagne, Akhisarspor karşısında attığı iki golle ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti. Golcü futbolcu Süper Lig'de forma giydiği 26 ...

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:36
Mbaye Diagne boş geçmiyor

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Akhisarspor'u 5-0 yendi. Bu sonuçla Kasımpaşa, ligde 2'si üst üste olmak üzere 6. galibiyetini aldı.

İstanbul ekibinde attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan 26 yaşındaki Senegalli golcü Mbaye Diagne, iki sezondur forma giydiği ligde çarpıcı bir istatistik yakaladı.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 17:36
  1. İstanbul
  2. Kasımpaşa
  3. Akhisar

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