Mbaye Diagne 30 gün sonra gol sevinci yaşadı Antalyaspor karşısında maçın skorunu ilan eden Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, 30 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Antalyaspor karşısında maçın skorunu ilan eden Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, 30 gün sonra gol sevinci yaşadı. Diagne, sarı-kırmızılılardaki ikinci, toplamda da 22. golünü kaydetti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların son golünü Senegalli forveti Mbaye Diagne’den geldi. Müsabakanın 90+4. dakikada rakip fileleri havalandıran Diagne, maçın skorunu belirledi. Devre arasında Kasımpaşa’dan transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Son golünü 10 Şubat tarihinde Tranzonspor’a karşı atan Diagne, 5 maç sonra seyircisi önünde gol sevinci yaşadı. Ligde ise 22. golünü atan Diagne bu alanda zirvede bulunuyor.

Sarı-kırmızılı taraftarla maç boyunca tezahüratlarla Mbaye Diagne destek olurken, başarılı futbolcu da müsabaka sonrasında taraftara 3’lü çektirdi.

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