MB, gecelik borçlanma limitlerini iki katına çıkardı

Merkez Bankası, bankalararası para piyasasında gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini, 13 Ağustos öncesi limitlerin iki katına çıkardı.

UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

TCMB’nin resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda, 13 Ağustos 2018’de TCMB tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağının duyurulduğu anımsatılarak, “Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018’den itibaren TCMB bünyesinde faaliyette bulunan bankalararası para piyasasında gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.