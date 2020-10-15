Mazlumun umudu Türkiye

Yeni Akit Ankara

Fatsa’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uslu, son günlerde emperyalist ve küresel sistemin ana karasına hapsetme oyununa karşı, mazlumun ve mağdurun umudu olan Türkiye’nin verdiği mücadelenin önemine dikkati çekerek şunları dile getirdi: “Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr’i nasıl yırtıp atmışsak; bugün de ‘Mavi Vatan’ı aynı kararlılıkla koruyacağız. 100 yıl önce Türkiye’yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar, Doğu Akdeniz’de bunu başaramayacaklardır. Mavi Vatan, Türkiye demektir ve anavatan, yavru vatan, mavi vatan bir bütündür.”

Azerbaycan boynumuzun borcu

Azerbaycan’ın verdiği mücadeleye de değinen Levent Uslu, şöyle devam etti: “Azerbaycan’ın yanında olmak, boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen Can Azerbaycan, diğer yanda ise işgalci konumunda olan Ermenistan varken; bize ‘Dünya Beşten Büyüktür’ diyen iradenin arkasında durarak, haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yan yana mücadele vermek düşer."