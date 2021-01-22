Mazlumların çadırları sağanak altında
Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sığındıkları çadırları sağanak nedeniyle su basan siviller, zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.
Sağanak nedeniyle İdlib’in Kefer Lusin Kampı’nda oluşan su birikintisi ve çamur, sivillerin yaşamını olumsuz etkiledi. Sağanaklar mazlumların barındığı onlarca çadırı kullanılmaz hale getirdi. Hatta bazı naylon çadırlar çöktü. Yokluklarıyla hayata tutunmaya çalışan birçok Suriyeli mazlum yağmurun bastığı çadırlardaki kullanılabilir eşyalarını alıp yeniden kullanmak için büyük çaba sarfetti. İdlib’deki çaresizler, hayırseverlerden acil yardım talep etti.