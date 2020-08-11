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Ekonomi

Mayısta işsizlik aylık bazda arttı, yıllık bazda azaldı

İşsizlik oranı, mayıs ayında yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki ayda işsizlik oranı yüzde 12,8 idi. İşgücüne katılma oranı ise 5,3 puanlık azalış ile yüzde 47,6 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:34:00 -
Mayısta işsizlik aylık bazda arttı, yıllık bazda azaldı

Kamu istihdamında ise yıllık bazda yükseliş gözlendi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 15,2 oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere göre, 2020 yılının ikinci döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artarak 4 milyon 767 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişi oldu.

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