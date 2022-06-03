Mayıs ayında araç satışları arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mayıs dönemi ve mayıs ayına ilişkin “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu”nu yayınladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 küçülerek 277 bin 252 adet olarak belirlendi.

Geçen yıla göre yükseliş var

Otomobil satışları, 2022 yılı beş aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalarak 214 bin 148 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,7 küçülerek 63 bin 104 adede geriledi. Bu yılın mayıs ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 19.1 artarak 65 bin 167 adet seviyesinde kayıtlara geçti. Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet olarak belirlendi. 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1.9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10.4 azalırken, otomobil pazarı ise yüzde 0.6 artış gösterdi.

En çok tercih edilen SUV otomobiller oldu

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, bu yılın ocak-mayıs döneminde, pazarın yüzde 89,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller satışlardan yüzde 48.6 ve B segmenti otomobiller de yüzde 40.3 pay aldı. Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40.8 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 35 payla Sedan ve yüzde 22.2 payla da H/B otomobiller takip etti.