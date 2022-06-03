Mayıs ayı enflasyon rakamları memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Memer emekli temmuz zam oranı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı. Mayıs 2022 enflasyonu ise aylık yüzde 2.98 yıllık yüzde 73.50 oranında arttı. Peki memur temmuzda ne kadar zam alacak? Temmuz emekli enflasyon farkı ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘3600 ek gösterge meselesi sadece çalışanların değil, aynı zamanda emekli kamu çalışanlarının emekliliğini ilgilendiren bir sorundur. Temmuz'da yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz.’ dedi.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, şubat ayında enflasyon yüzde 54.44, mart ayında yüzde 61.14 oldu. Nisan ayında ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 7.25 artarken, yıllık bazda ise son 20 yılın en yüksek seviyesi görülerek yüzde 69.97 oldu.

Memur, işçi, emekli, dul ile yetim, maaş ve aylıklarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam için temmuz ayını iple çekiyor. Bu haber sonrası temmuz ayına ilişkin zam hesapları yapılmaya başlandı. TÜİK verilerine göre, emekli ve memur maaşları için zam oranı, şimdiden yüzde 35'i geçti. 5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64, 5 aylık memur zammı 35,14, 5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. İşte Bayer’in yazısı:

Yılın ilk 4 ayında TÜFE yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon oranı ile temmuzda 13 milyon 662 bin emekli aylığına yapılacak zam oranı ile 3 milyon memura verilecek enflasyon farkı saptanacak.

Beklentiler mayıs ayı enflasyonunun yüzde 3.97, haziran ayı enflasyonun ise yüzde 2.97 çıkacağı yönünde. Gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 41’e ulaşacak. Buna göre işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi ile dul ve yetim aylığına en az yüzde 40 zam gelecek.