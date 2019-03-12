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May'in 'Brexit' hüsranı! Bir kez daha reddedildi

İngiliz parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını revize edilmiş halini de reddetti.

12 Mart 2019 Salı 23:55
May'in 'Brexit' hüsranı! Bir kez daha reddedildi

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Brexit Anlaşması 242'ye karşı 391 oyla kabul edilmedi.
Anlaşma 15 Ocak'taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Başbakan Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesi'' nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı.

May, belgeyle İngiltere'nin ''tedbir maddesi''ne ''yasal bağlayıcılığı olan'' tahditler getirdiğini iddia ediyordu.

Milletvekilleri ikna olmadı

Maddeye karşı çıkanlar, bu yeni belgenin herhangi bir yenilik getirmediğini, sadece anlaşma metninin bir yorumu olduğunu belirtiyordu.

Maddeye yönelik en önemli itiraz, bunun İngiltere'yi AB ile belirsiz bir süre için ve tek taraflı ayrılamayacağı bir gümrük birliği içinde tutacağı yönündeydi.

 

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 23:55
  1. Brexit Anlaşması
  2. Avam Kamarası
  3. İngiltere
  4. Theresa May
  5. Avrupa Birliği

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