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Kadın - Aile Maydanoz suyunun faydaları neler? Maydanoz kürü yapılışı
Kadın - Aile

Maydanoz suyunun faydaları neler? Maydanoz kürü yapılışı

Sofraların vazgeçilmezi olan maydanoz, hoş kokusu ve tadıyla her yemeğe veya salataya yakışıyor. Bunun yanında faydaları da oldukça çok olan maydanoz ve maydanoz suyunun, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı ödem, adet dönemi problemleri, sindirim sorunları astım ve öksürüğe iyi geldiği biliniyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 18:29:00 - 2022-01-10 18:36:59
Maydanoz suyunun faydaları neler? Maydanoz kürü yapılışı

 A, C, E, K vitaminlerinin yanı sıra tiamin, riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, B6 vitamini, B12 vitamini, kolin, demir, kalsiyum, magnezyum ile yüklü olan maydanozun, kendisi gibi suyu da vücuda birçok katkı sağlıyor.

Sofraların vazgeçilmezi olan maydanoz, hoş kokusu ve tadıyla her yemeğe veya salataya yakışıyor. Bunun yanında faydaları da oldukça çok olan maydanoz ve maydanoz suyunun, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı ödem, adet dönemi problemleri, sindirim sorunları astım ve öksürüğe iyi geldiği biliniyor.

Maydanoz suyu faydaları

  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.
  • İçerisindeki antioksidan flavonoidler sayesinde kalp sağlığını korumada faydalıdır.
  • Sindirim sistemi için faydalıdır.
  • Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.
  • Ölçülü tüketildiğinde böbrek ve üriner sistem için faydalıdır.

Maydanoz limon kürü nasıl yapılır?

Bir demet temiz ve taze maydanozu, bir fincan limon suyu ve bir bardak su ile robottan geçirin. Pürüzsüz kıvam alana kadar robot içinde malzemeleri ezin. Maydanoz ile limon sarımsak kürü de bir diğer seçeneğiniz olabilir. Hazırladığınız kürü dilediğiniz zaman diliminde içebilirsiniz.

Maydanoz kürünün faydaları

-Maydanoz limon kürü ile zayıflama planlarınız daha hızlı gerçekleşebilir. Maydanozun içinde bulunan vitaminler sayesinde, metabolizmanızı hızlandırıp kilo kaybedebilirsiniz.

-Maydanoz limon kürü karaciğer yağlanmasında da en doğal ilaç olacaktır.

İkisi besin bir araya geldiğinde idrar yolları ve diğer iltihaplanmalarda oldukça etkili çözüm olacaktır.

-Tansiyonu sürekli yüksek olan kişilere de önerilen maydanoz limon kürü, tansiyon düşürücü bir etkiye sahip.

-Akciğer dostu olan maydanoz limon kürü, sigaradan dolayı sağlığını kaybetmek üzere olan akciğerleri temizlemektedir. -

-Düzenli olarak tüketilen maydanoz limon kürü kolesterol seviyesini en ideal noktaya getirir.

-Kalp ve damar hastalıklarının oluşma ihtimalini ortadan kaldırır.

-Baş ağrısı, kemik ve eklem ağrısı gibi durumlarda da etkili olan maydanoz limon kürü evinizde hazırlayabileceğiniz en doğal ağrı kesici olacaktır.

-Vücudunuzda biriken zararlı maddeleri attığı için, cildinizin daha rahat nefes almasını sağlar.

-Maydanoz limon kürü sivilce ve leke oluşumunu önler. -

-A, C ve K vitaminlerini barındıran maydanoz limon kürü bağışıklık sisteminizi güçlendireceği için sizi hastalıklardan korumaktadır.

 

 

 

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