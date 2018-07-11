Maydanoz çayı nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?

MALZEMELER:

Bir su bardağı su

7-8 dal dal taze maydanoz

1 dilim limonun suyu

YAPILIŞI:

Bir su bardağı suyu küçük bir tencere ya da çaydanlık içerisinde kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine yıkanıp temizlenmiş maydanozları, dallarıyla beraber atın.

3-4 dakika kaynadıktan sonra, ocağın altını kapatıp, maydanoz suyunu süzün.

Birkaç damla limon suyu ile beraber taze olarak tüketin.

MAYDANOZ ÇAYININ FAYDALARI:

İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR

Vücutta tutulan fazla sıvının ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ödemin giderilmesinde, böbrek ve safra taşlarının atılmasında, sarılık ve obezitede kullanılması faydalıdır. Ancak, maydanoz suyunun idrar söktürücü ilaçlarla beraber kullanılması önerilmez.

ANTİOKSİDANDIR

Maydanoz, antioksidanlar açısından zengin bir bitkidir. Sağlıklı kalmak ve hastalıkları önlemek için koruyucu bileşenler olan antioksidanlar; anti-inflamatuar ve anti-kanser etkilere sahiptir.

MEME KANSERİNİ ÖNLER

Maydanoz, flavonoidler açısından zengin bir bitkidir. Apigenin isimli flavonoid, maydanozda bol miktarda bulunur. Kanserini önleyen ve gelişimini baskılayan apigenin, özellikle kadınlarda meme kanseri riskinin düşürmede etkinliği kanıtlanmış maddelerden biridir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.