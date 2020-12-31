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Kadın - Aile Mayalı poğaça tarifi
Kadın - Aile

Mayalı poğaça tarifi

Mayalı poğaça çay saatlerinin, kahvaltıların en sevilen ve doyurucu tariflerindendir. Mayalı poğaça yapımı 2020 yılında en çok aratılan ve yapılan tariflerden biri oldu. Peki, tam ölçülü pofuduk mayalı poğaça nasıl yapılır? İşte mayalı poğaça tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:30:00 -
Mayalı poğaça tarifi

Mayalı poğaça nasıl yapılır? Hem sağlıklı hem yumuşacık hem de pratik bir tarif olan poğaça mayalı nasıl yapılır? İşte nefis yumuşacık mayalı poğaça malzemeleri, yapılışı...

Mayalı poğaça tarifi

Malzemeler

1 su bardağı ılık su
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı ılık süt
Aldığı kadar un
2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzeri için)
1 paket yaş maya
1 çay kaşığı şeker
Tuz

Yapılışı:

Mayayı, süt, su ve şeker ile erimesi için bir kaseye alıp karıştırın.

Üzerine yumurta, tuz,ve sıvı yağı ilave edin.

Unu da yavaş yavaş ekleyin ve yumuşak bir kıvamda hamur elde edene kadar yoğurun.

Daha sonra üzerini örtüp mayalanması için yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Dinlenmiş hamurdan alarak şekil verin ve tepsiye dizin.

Tepside de 10-15 dakika kadar mayalanması için bekletin.

En son üzerine yumurta sürün ve dilerseniz susam veya çörek otu serpip fırına verin.

200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

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