Mayalı poğaça nasıl yapılır? Hem sağlıklı hem yumuşacık hem de pratik bir tarif olan poğaça mayalı nasıl yapılır? İşte nefis yumuşacık mayalı poğaça malzemeleri, yapılışı...

Mayalı poğaça tarifi

Malzemeler

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık süt

Aldığı kadar un

2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzeri için)

1 paket yaş maya

1 çay kaşığı şeker

Tuz

Yapılışı:

Mayayı, süt, su ve şeker ile erimesi için bir kaseye alıp karıştırın.

Üzerine yumurta, tuz,ve sıvı yağı ilave edin.

Unu da yavaş yavaş ekleyin ve yumuşak bir kıvamda hamur elde edene kadar yoğurun.

Daha sonra üzerini örtüp mayalanması için yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Dinlenmiş hamurdan alarak şekil verin ve tepsiye dizin.

Tepside de 10-15 dakika kadar mayalanması için bekletin.

En son üzerine yumurta sürün ve dilerseniz susam veya çörek otu serpip fırına verin.

200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...