Maviş: "Gerze Stadı 16 Nisan’da ihale edilecek"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, daha önce yenilenmesi sözünü verdiklerini Gerze Stadı’nın 16 Nisan’da yıkım ve yapım ihalesinin gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Maviş, Gerze’nin modern bir tesis ihtiyacının yeni yatırım ile giderileceğini, yağışlı iklim şartlarından çok çabuk olumsuz etkilenen doğal çim özellikli eski statta antreman ve futbol karşılaşmalarında yaşanan birçok problemin, yeni sentetik sahada yaşanmayacağından, futbolcuların olumsuz saha şartları yerine, sadece top ile mücadele imkanına kavuşacaklarını ifade etti.

Maviş, Gerze Stadı’nda her iki takım için ayrı ayrı soyunma odaları, kafeterya, idare odaları, hakem odası, sağlık odası, 500+500 karşılıklı 1000 kişilik çelik konstrüksiyon tribün ve saha etrafında yürüyüş yollarının yapılacağını açıkladı.

Maviş, Uzun yıllardan beri hizmet veren stadın ömrünü tamamlaması sebebiyle yeniden yapılması için uzun süredir ilgili kurumlar nezdinde emek verilen Gerze Stadı’nın 16 Nisan’da yıkım ve yapım ihalesinin yapılacağını, ihalenin hemen akabinde inşaatının kısa süre içerisinde başlayacağının müjdesini vererek, Gerze ilçesi için hayırlı olması temennisinde bulundu.