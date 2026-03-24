Mavi Marmara Ramazan’da 15 Bölgede Mazlumlarla Buluştu

Abluka altındaki Gazze’de her gün 10 bin kişiye hizmet veren hayır mutfağımızla sahur ve iftar sofralarını bereketlendiren ekiplerimiz, eş zamanlı olarak dünya genelinde şu çalışmaları gerçekleştirdi:

Gazze ve Filistin:

Gazze’de günlük 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımının yanı sıra; Mısır, Lübnan ve Suriye’deki mülteci kampları öncelendi. Suriye Yermük Kampı’nda 3.500 kişilik iftar sofrası kurulurken, 700 çocuğa oyuncak, 360 çocuğa kışlık kıyafet ulaştırıldı; 260 aileye gıda kolisi ve 90 kişiye nakdi zekât desteği sağlandı. Mısır’daki mülteci ailelere ise 1.200 kişilik iftar ve 400 gıda kolisi teslim edildi.

Asya ve Afganistan:

Üç yıldır süren şiddetli kıtlıkla mücadele eden Afganistan’da 1.360 kişiye iftar yemeği, 200 aileye gıda kolisi ve 200 aileye nakdi zekât ulaştırıldı. Bangladeş’te ise 1.850 kişilik iftar yemeğinin yanı sıra 300’er adet gıda kolisi, zekât ve bayramlık paketi dağıtıldı.

Afrika ve Kalkınma Projeleri:

• Burundi: 500 kişilik iftar, 400 gıda kolisi, 400 kişiye zekât ve 200 çocuğa bayramlık ulaştırıldı. Ayrıca 200 çocuğun sünnet organizasyonu ve oyuncak dağıtımı yapıldı.

• Kenya: 2.500 kişilik iftar, 150 gıda kolisi, 200 bayramlık ve 10 küçükbaş kurban kesimi gerçekleştirildi.

• Sudan: 2.860 kişiye iftar yemeği ve 150 aileye gıda kolisi sağlandı.

• Somali, Mali ve OAC: Bu bölgelerde toplamda binlerce kişiye ulaşan iftar sofraları kuruldu ve yüzlerce gıda kolisi ile zekât emaneti sahiplerine teslim edildi.

Türkiye:

Ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yürütülen çalışmalarda; binlerce aileye gıda kolisi ulaştırıldı, hayırseverlerin zekât ve fitre emanetleri bizzat elden teslim edildi. Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlık kıyafet destekleriyle bayram sevinci paylaşıldı.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği olarak; sadece acil yardım değil, su kuyuları, yetimhaneler ve kalkındırma projeleriyle mazlum coğrafyalarda kalıcı izler bırakmaya, insan onurunu savunmaya devam edeceğiz.