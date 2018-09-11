Matlaşan bardakları parlatmak için ne yapmak gerekir?

Sık kullanılan ve bulaşık makinelerinde yıkanan cam bardakların bir süre sonra matlaşmasının ardından onları eski parlaklığına kavuşturmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Bu işi yapacak sihirli şey ise sirke...

Aslında sirke evdeki tüm temizlik projelerinde kullanılabilecek bir ilaç gibidir. Eğer evinizde parlatılması gereken bir sürü cam malzeme varsa ve bunlar ilk kez parlatma işlemine tabi tutulacaklarsa, önce bunları bir ölçek su ve bir ölçek elma sirkesinden oluşan bir sıvıda bekletmeniz gerekir. Daha sonra sonra bu cam bardakları sirkeli sudan çıkarın ve yumuşak bir bez ile bardakları ovun.

Eğer bir ya da iki cam bardağı parlatacaksanız, bu kez bunları sirkeli suda bekletmek gerekmiyor. Bir bez parçasını doğrudan elma sirkesine batırarak bardağı ovmak yeterli. Bardağın eski haline geldiğini göreceksiniz.

Tabii ki, bardakların temizlenmesinin ardından yeniden matlaşmasını önlemenin de bazı yolları da mevcut. Örneğin sert ya da kireçli suyunuz varsa bardakta iz kalacaktır ve bunu bulaşık makinesinde kurutmanız bu kalıntıların adeta "pişmesi"ne yol açacaktır. Dolayısıyla bulaşık makinenizde kurutma seçeneğini "üflemeli kurutma"ya ayarlamalısınız. Aynı şekilde iyi bir bulaşık makinesi deterjanı tercih etmelisiniz.