Masterlar dostluk maçında karşılaştı Alanya ve Manavgat Masterlar Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Alanya ve Manavgat Masterlar Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Alanya Masterlar Futbol Takımı ve Manavgat Masterlar Futbol Takımı, dostluk maçında karşılaştı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde oynanan maçı Alanya Masterlar Futbol Takımı 5-0 kazandı. Alanya Masterlar Futbol Takımı’nda Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da forma giyerek takımının bir golüne imza attı. İki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bir sonraki maçı Manavgat’ta yapmak için sözleşti.

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