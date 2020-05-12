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Aktüel

Maskeyi modaya uydurdu

Denizli’nin Buldan ilçesinde peştamal üretimi yapan kadın girişimci.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:58:20 -
Maskeyi modaya uydurdu

Denizli’nin Buldan ilçesinde peştamal üretimi yapan kadın girişimci. bu yılın modası olan batik desenli pamuktan yapılmış maskeleri kendisine peştamal siparişleri verenlere hediye olarak göndermeye başladı.


Kadın girişimci Melda Mustak, korona virüse karşı kullanılan maskeleri modaya uydurdu. Mustak, peştamal alan vatandaşlara bu yılın modası olan batik maskeyi yanında hediye olarak vermeye başladı. Maskelerde bu yılın modasının batik deseni olacağını söyleyen Mustak, “Dünyayı sarsan korona virüs sebebiyle bizlere peştamal siparişi veren müşterilerimizin sağlığı için bandana ve maske imal ettik. Maske ve bandanalarımızı bu yılın moda rengi olan batik deseni ve pamuklu kumaştan imal ettik. Gelen siparişlerin içine peştamal, bandana ve maskeyi paketleyerek gönderiyoruz. Korona virüs salgının bir an önce ülkemizi ve dünyamızı terk ederek yeniden insanların gezebilmelerini, tatillerini yapabilmelerini temenni ediyorum” dedi.

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