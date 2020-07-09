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Aktüel

Maskesiz şekilde emniyet drone'nuna el sallayan gençler cezadan kurtulamadı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:25:37 -
Maskesiz şekilde emniyet drone'nuna el sallayan gençler cezadan kurtulamadı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan emniyet dorne'nuna el sallayan 3 gence, önlemlere uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

Kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Anıtpark Meydanı'nda oturan 3 gencin maskelerini doğru takmadığını drone'la tespit etti.

Durumu fark eden ekipler, drone'la gençlere yaklaştı.

Drone'a el sallayan gençlere, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.

Önce drone'nu, daha sonra da polis ekipleri aniden karşılarında gören gençlerin şaşkınlığı kayıtlara yansıdı.

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